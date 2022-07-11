أكثر من 98,5 مليون وجبة غذائية في المشاعر المقدسة

أعلنت وزارة التجارة في السعودية نجاح خطتها التموينية خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ، الذي شهد وفرة عالية في كافة السلع والمواد التموينية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ووصولهم لها بكل سهولة ويسر.

وأوضحت الوزراة عن قيامها بالتصريح والمراقبة على أكثر من (98.5) مليون وجبة غذائية وسلعة تموينية في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، عبر (394) منفذ بيع متنوع، تمثلت في منشآت تجارية وشاحنات مبردة وسيارات متجولة وسيارات للإمداد التمويني وغيرها.

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وأوضحت "التجارة" بأنها وقفت وتابعت وفرة السلع التموينية لضيوف الرحمن، والتي تمثلت في: أكثر من (32) مليون رغيف خبز، وأكثر من (31) مليون عبوة مياه مبردة، و (24.8) عبوة عصائر ومرطبات وألبان، بالإضافة إلى (6.8) ملايين وجبة جاهزة، وأكثر من (3) ملايين عبوة مثلجات.

وتواصل الفرق الرقابية لوزارة التجارة، جولاتها الميدانية على منافذ بيع السلع التموينية في المشاعر المقدسة، للتأكد من وفرة المعروض وعدم وجود مخالفات تجارية.