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المسجد الحرام يمتلئ بالطائفين لوداع الحج

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صحن المطاف يملتئ بالحجاج - عدسة سلطان السلمي
موسم الحج

المسجد الحرام يمتلئ بالطائفين لوداع الحج

العربية.نت - مكة المكرمة

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وسط خطط تنظيمية وجهود تكاملية بين الجهات المعنية في خطة حج هذا العام، امتلأ المسجد الحرام وساحاته بالحجاج المستعجلين لأداء طواف الوداع، بعد أن غادروا مشعر منى بعد زوال شمس اليوم ورمي الجمرات الثلاث، وبهذا أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق، وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره.

الحجاج يؤدون طواف الوداع - عدسة سلطان السلمي
الحجاج يؤدون طواف الوداع - عدسة سلطان السلمي

موقع "العربية.نت" رصد مباشرة صور للحجاج الطائفين حول البيت العتيق، في الوقت الذي جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وقت مبكر كافة الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما جندت الرئاسة 500‪ كادر أمن مدني، و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، وكذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وأيضا تبخير وتطييب المسجد الحرام والمصليات، وتعقيم وتطهير المسجد الحرام استعداد لاستقبال ضيوف الرحمن الذي أتوا لأداء طواف الوداع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام

طواف الوداع .
طواف الوداع .
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