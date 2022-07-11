.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صورة تثير مشاعر السعوديين لعائلة قبل أكثر من 30 عاماً لذبح الأضحية

  • الخط
الصورة القديمة لعائلة سليمان التركي
الصورة القديمة لعائلة سليمان التركي

صورة تثير مشاعر السعوديين لعائلة قبل أكثر من 30 عاماً لذبح الأضحية

الصورة تعود للواجهة في كل عيد أضحى لتعبر عن التلاحم الأسري

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

لم تكن أسرة التركي تعلم أن الصورة التي تمت مطابقتها خلال احتفالات عيد الأضحى والتي تعبر عن تجمع الأبناء حول الأب وهو يقوم بذبح الأضحية، ستجد هذا الرواج وتعود للواجهة في كل عيد أضحى لتعبر عن التلاحم الأسري.

مشاعر أسرة التركي في كل عام بسبب تداول صورة الأب والأبناء وهم يتشاركون في ذبح الأضحية في أجواء عائلية مليئة بالفرحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال أحد الأبناء وهو فهد سليمان التركي لـ "العربية.نت"، إن الصورة لوالده سليمان مع أبنائه عبد المحسن وتركي وأحمد وعبد الله وفهد، والتقطت الصورة في عام 1407 للهجرة في مدينة حرمة بمنطقة سدير، وهي من ضمن الصور القديمة التي كان والده يحتفظ بها لاجتماعات الأسرة والنادي الفيصلي، حيث إن والده كان رئيسا للنادي.

وعن قصة الصورة، سرد فهد التفاصيل مبينا أنه في عام 1936 وبعد مرور أكثر من 30 عاما قامت الأسرة بمطابقة الصورة، والتقطت الصورة قي نفس المكان، وتم وضع الصورتين معا القديمة والجديدة، وكانت الفكرة الاحتفاظ بالصورة بشكل جديد.

ولم يكن في حسبان الأسرة أن تجد الصورة هذا الانتشار، وأن تتجدد في كل مناسبة عيد أضحى.

كوريا الجنوبية ترصد مقذوفات أطلقت من الجارة الشمالية العرب والعالم كوريا الشمالية كوريا الجنوبية ترصد مقذوفات أطلقت من الجارة الشمالية

وأضاف أن مما يثلج الصدر ردات الفعل حول الصورة والتعليقات التي ترد الأسرة في كل عيد أضحى بسبب هذه الصورة، حيث تتلقى الأسرة الدعوات من داخل المملكة وخارجها ابتهاجا بوحدة الأسرة وتجمعها.

وختم حديثه بقوله: لعلنا في قادم الأعوام نقوم بمطابقة صور أخرى تعبر عن التلاحم الأسري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | واشنطن تدخل على خط أزمة سريلانكا.. وتحمل روسيا المسؤولية العربية 360 | واشنطن تدخل على خط أزمة سريلانكا.. وتحمل روسيا المسؤولية
اكتشف المزيد