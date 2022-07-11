صورة تثير مشاعر السعوديين لعائلة قبل أكثر من 30 عاماً لذبح الأضحية

لم تكن أسرة التركي تعلم أن الصورة التي تمت مطابقتها خلال احتفالات عيد الأضحى والتي تعبر عن تجمع الأبناء حول الأب وهو يقوم بذبح الأضحية، ستجد هذا الرواج وتعود للواجهة في كل عيد أضحى لتعبر عن التلاحم الأسري.

مشاعر أسرة التركي في كل عام بسبب تداول صورة الأب والأبناء وهم يتشاركون في ذبح الأضحية في أجواء عائلية مليئة بالفرحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مادة اعلانية

صورتين بينهما 29 عام لنفس الاشخاص في نفس المكان pic.twitter.com/uDJHmuAPHK — أرض الذكريات (@Awter9) June 23, 2019

من جهته، قال أحد الأبناء وهو فهد سليمان التركي لـ "العربية.نت"، إن الصورة لوالده سليمان مع أبنائه عبد المحسن وتركي وأحمد وعبد الله وفهد، والتقطت الصورة في عام 1407 للهجرة في مدينة حرمة بمنطقة سدير، وهي من ضمن الصور القديمة التي كان والده يحتفظ بها لاجتماعات الأسرة والنادي الفيصلي، حيث إن والده كان رئيسا للنادي.

وعن قصة الصورة، سرد فهد التفاصيل مبينا أنه في عام 1936 وبعد مرور أكثر من 30 عاما قامت الأسرة بمطابقة الصورة، والتقطت الصورة قي نفس المكان، وتم وضع الصورتين معا القديمة والجديدة، وكانت الفكرة الاحتفاظ بالصورة بشكل جديد.

ولم يكن في حسبان الأسرة أن تجد الصورة هذا الانتشار، وأن تتجدد في كل مناسبة عيد أضحى.

وأضاف أن مما يثلج الصدر ردات الفعل حول الصورة والتعليقات التي ترد الأسرة في كل عيد أضحى بسبب هذه الصورة، حيث تتلقى الأسرة الدعوات من داخل المملكة وخارجها ابتهاجا بوحدة الأسرة وتجمعها.

وختم حديثه بقوله: لعلنا في قادم الأعوام نقوم بمطابقة صور أخرى تعبر عن التلاحم الأسري.