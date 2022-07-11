فريق طبي سعودي ينقذ حياة رئيس البعثة الإيرانية في الحج

تعرض رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج محمد رضا رفعتياني لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج، وتمكنت الكوادر الطبية في مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة من إنقاذ حياته وتقديم الرعاية الصحية الكاملة له حتى خروجه من المستشفى.

وخضع رفعتياني في مدينة الملك عبدالله الطبية لعمليتي قسطرة ووضع الدعامات مما مكّنه من استكمال مناسك الحج.

مادة اعلانية

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن الكوادر الطبية في مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة تمكنت من "إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الايرانية في موسم الحج محمد رضا غلام رضا رفعتياني، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج".

وقالت الوزارة إن رفعتياني، البالغ من العمر 60 عاماً والذي لم يكن يعاني من أمراض مزمنة، أحس بآلام في الصدر أثناء عمله مع البعثة الطبية. على إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى أجياد، وبعدها إلى مدينة الملك عبد الله الطبية كـ"حالة إنقاذ حياة". هناك أخضعه الأطباء لعملية قسطرة أولى نجحت بفتح الشريان التاجي الأيسر الخلفي، الذي تم توسيعه ووضع دعامة له.

وبعد ملاحظة الأطباء استمرار آلام رفعتياني، تم إخضاعه لعملية قسطرة ثانية لتوسيع التاجي الأيسر الأمامي وإزالة التضيق الذي يعانيه ووضع دعامة باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة المتمثلة بتقنية الفيديو للشرايين التاجية.

وأكد الطبيب محمد العتين، استشاري أمراض القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية فعالية المنظومة الإسعافية لخدمة حجاج بيت الله الحرام التي تمكنت من نقل رفعتياني بسرعة إلى المستشفى بعد ظهور عوارض تعرضه لجلطة قلبية حادة، مضيفاً أن التعامل مع الحالة تم بسرعة قياسية بما ساهم في إنقاذ حياة الحاج الإيراني.

وشدد العتين التأكيد على حرص منظومة الصحة على الالتزام بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية لجميع مواطني المملكة وزائريها، وخاصة حجاج بيت الله الحرام الذين تتشرف المملكة باحتضانهم ورعايتهم.

من جانبه، توجه رفعتياني بالشكر للطواقم الطبية السعودية التي أشرفت على علاجه، مشيداً بنوعية الخدمات الطبية المقدمة للحجاج وبمستوى الرعاية الصحية التي حظي بها في مختلف مراحل العلاج وصولاً إلى عمليتي القسطرة ووضع الدعامات.

وقد غادر رفعتياني المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة، ومن خلال المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى والجمرات والطائف، قدمت خدمات صحية لأكثر من 93229 حاج. وبين أبرز الخدمات المقدمة 10 عمليات قلب مفتوح و187 قسطرة قلبية، فيما أجريت 379 عملية غسيل كلوي و10 عمليات مناظير، وأكثر من 250 عملية جراحية أخرى. كما قدم مستشفى الصحة الافتراضي خدماته لأكثر من 2200 من الحجاج عن بعد.