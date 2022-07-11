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نيابة عن الملك سلمان.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير السدنة

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مراسم تسليم الكسوة لكبير السندنة
موسم الحج

نيابة عن الملك سلمان.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير السدنة

تتكون الكسوة من أربع قطع، تغطي كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة المشرفة

مكة المكرمة - محمد سميح

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بمشعر منى، كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

التوقيع على استلام كسوة الكعبة
التوقيع على استلام كسوة الكعبة

وجرى التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكبير سدنة بيت الله الحرام تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة غرة محرم المقبل.

وتصنع الكسوة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة التابع للرئاسة العامة، الذي يقع في حي أم الجود بمكة المكرمة، من الحرير الطبيعي الخاص الذي يصبغ باللون الأسود، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، وبالثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتمتراً وطوله 47 متراً، ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

من مراسم تسليم كسوة الكعبة
من مراسم تسليم كسوة الكعبة

وتتكون الكسوة من أربع قطع، تغطي كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة وتمر صناعتها بعدة مراحل، إذ يجمع قماش (الجاكارد) لتشكل جوانب الكسوة الأربعة ثم تثبت عليه قطع الحزام والستارة تمهيداً لتركيبها فوق الكعبة المشرفة، ويعمل بهذه المراحل أكثر من 200 موظف.

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