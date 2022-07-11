هكذا استعد المسجد الحرام لاستقبال الحجاج لطواف الوداع

يستقبل المسجد الحرام اليوم، الحجاج في طواف الوداع، بعد أن أتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة تجهيزاتها، حيث يشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في اليوم الثاني من أيام التشريق من مشعر منى، وذلك في حشود غفيرة تحفها الرحمة والسكينة ويملأها الأمن والسلام، لأداء طواف الوداع لليوم 12 و13 لحجاج الداخل، ويوم 14 لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج.

واستعدت الرئاسة لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1443هـ، إذ وضعت جميع الوكالات الإدارات التابعة لها خططا لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية والمشاركة في بيت الله الحرام لإنجاح هذه الخطط وتيسيرا لحجاج بيت الله من إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر.

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وتأتي هذه الجهود والخدمات المقدمة انطلاقا من حرص واهتمام ولاة الأمر، لتوفير بيئة صحية وآمنة تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.