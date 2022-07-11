يحزمون حقائبهم.. الحجاج المتعجلون يرددون "وداعاً مكة"

"وداعاً مكة" عبارة رددها حجاج بيت الله الحرام المتعجلون، حين حزموا حقائبهم وهم يغادرون المشاعر المقدسة بعد أن أتموا مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وتمكنوا في هدوء من رمي الجمرات ثاني أيام التشريق، وأداء طواف الوداع، مشاهد رصدتها "العربية.نت" في شوارع مكة المكرمة، لتشاهد الحجاج في قوافل متوجهين إلى مقر المواصلات لمغادرة أطهر بقعة على الأرض، وسط أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع في ظل توافر كافة الخدمات.

إلى ذلك، جهزت النقابة العامة للسيارات بكامل الخدمات البشرية والآلية، لاستقبال قوافل الحجيج المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة من خلال الحافلات التي جُهزت، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات، سهلت ويسرت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك وأدائهم لطواف الوداع بفضل من الله ثم بما وفرته الحكومة الرشيدة من خدمات وما نفذته من مشروعات وتوسعات عملاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والتي أسهمت في أدائهم مناسكهم في جو يسوده الأمن والأمان والطمأنينة.