موسم الحج
"روبوت" لتوزيع المصاحف على الحجاج خلال طواف الوداع
يمتاز بسهولة التنقل والدقة في الحركة وتحديد المواقع
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الاثنين، توفير روبوت لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع.
وأضافت أن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل والدقة في الحركة وتحديد المواقع لاستخدامه نظاما ملاحيا تلقائيا مزدوجا "سلام".
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ولفتت إلى أنه يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس لمدة 12 ساعة، كما يحظى بمستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص، ويبلغ وزنه 59 كجم، ويتحمل 10 كجم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كجم، وتبلغ أبعاد الروبوت 565*537*1290 مم.
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