الرئيس التركي يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً الاثنين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تبادل ولي العهد التهنئة مع الرئيس التركي بهذه المناسبة "سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات".

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وأعرب أردوغان عن التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيداً بحسن التنظيم.

وقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.