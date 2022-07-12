موسم الحج
الرئيس التركي يهنئ ولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج
الأمير محمد بن سلمان وأردوغان بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها
تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً الاثنين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تبادل ولي العهد التهنئة مع الرئيس التركي بهذه المناسبة "سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات".
مادة اعلانية
وأعرب أردوغان عن التهنئة بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيداً بحسن التنظيم.
وقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها.
اقرأ أيضاً
-
اتفاق بمجلس الأمن على تمديد تفويض معبر باب الهوى لـ6 أشهرمفاعيل هذه الآلية التي تتيح عبور المساعدات من تركيا لسوريا دون المرور بدمشق كانت قد انتهت مساء الأحد سوريا
-
تشاؤم أوروبي.. العقوبات لن تضعف روسيا عسكرياً بالمدى القريبسفير فنلندا في واشنطن أكد أن الجيش الروسي يمتلك الكثيرة من الذخيرة كما يمكنه انتاج المزيد منها العرب والعالم
-
بايدن: الأسلحة حوّلت الأحياء الأميركية لـ "ميادين قتل"حوادث إطلاق نار وقعت مؤخراً وأودت بـ19 تلميذاً ومعلمين بتكساس، و10 بنيويورك، و7 بإيلينوي أميركا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية