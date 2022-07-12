إهداء مليون نسخة من المصاحف على الحجاج المغادرين

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ممثلة بإدارة المساجد بمحافظة جدة، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ضمن خطة التوزيع التي تنفذها الوزارة.
ويأتي توزيع المصاحف على الحجاج المغادرين إلى أوطانهم بعد أداء نسكهم، إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.
وقدم حجاج بيت الله الحرام الشكر والامتنان لقيادة السعودية على رعايتها لجميع شؤون الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، واصفين هدية المصاحف بأغلى هدية يعود بها الحاج لبلاده.
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