بالفيديو.. خطاطة عراقية عالمية تهدي خادم الحرمين لوحة فنية

بمشاعر ملؤها الشكر والعرفان، أهدت الفنانة العالمية في الخط العربي الحاجة العراقية، جنة عدنان، لوحة فنية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعبيراً عن شكرها وامتنانها بمناسبة استضافتها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

كما تمثل اللوحة خريطة السعودية، متضمنة الآية القرآنية "وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ".

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وفي الفيديو، عبرت الحاجة والخطاطة عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين، ولجميع القائمين على موسم الحج لهذا العام، مؤكدةً أنهم قدموا لها كل أوجه الخدمة وكافة التسهيلات.

جاء ذلك في الوقت الذي نشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها في "تويتر" فيديو للحاجة جنة والدة الشهيد حسين العُمري، الذي تُوفي في الحادث الإرهابي، الذي استهدف مسجد النور بمدينة كرايس تشيرس في نيوزيلاندا عام 2019م.