فيديو ولا أروع يظهر انسيابية حركة الحجاج بمنطقة الجمرات

نشرت وزارة الحج والعمرة، الثلاثاء، مقطع فيديو بتقنية "التايم لابس" لانسيابية حركة الحجاج خلال توجههم لرمي الجمرات، عبر الممرات والجسور المخصصة لذلك.

وأظهر الفيديو انسيابية حركة الحجاج من داخل مخيماتهم بمشعر منى، ومستوى تنظيم الحشود المتجهة صوب الجمرات خلال ساعات النهار، دون حدوث أي تدافع أو توقف لحركة سيرهم ذهاباً وإياباً بعد رمي الجمرات.

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نجاح موسم الحج

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ، بفضل الجهود المتواصلة والمتابعة المستمرة من القيادة، وما وفرته من ممكنات مادية وبشرية لتسهيل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

كما قدم الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، وللأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على جهودهما المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصهما المستمر على تقديم أجود الخدمات منذ قدوم الحجاج حتى مغادرتهم بسلام آمنين إلى بلادهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء.

‏كذلك أوضح أن الشراكة الفاعلة مع الجهات كافة، الأمنية والصحية والمدنية، أسهمت في تسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، مشيداً بجهود العاملين والمتطوعين من أبناء المملكة والمقيمين فيها خلال موسم الحج، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل منظومة متكاملة تتميز بالتشارك بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في منظومة الحج والعمرة.