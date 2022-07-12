موسم ما بعد الحج.. المتعجلون يتوافدون إلى المدينة المنورة

بدأ عدد من الحجاج المتعجلين، التوافد إلى المدينة المنورة، قادمين من مكة المكرمة براً عبر طيق الهجرة السريع، أو عبر قطار الحرمين، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان، في حين أختار بعض الحجاج وخاصة حجاج الداخل مغادرة مكة المكرمة متوجهين إلى مناطقهم في السعودية براً أو عن طريق الطيران.

في الوقت الذي رفعت فيه القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة، جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، وتقديم جميع التسهيلات التي تضمن انسيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم في المنطقة المركزية، حيث تعمل فرق ميدانية في عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية في توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر، حيث تتمركز الفرق على مدار 24 ساعة حتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة، لمواكبة كثافة حركة قدوم أفواج الحجاج.