هذا متوسط زمن طواف الوداع للحجاج

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن متوسط المدة الزمنية لقضاء طواف الوداع ليوم أمس الاثنين تراوحت بين 40 إلى 45 دقيقة بكافة المسارات المخصصة للطواف حول الكعبة المشرفة، والتي بلغت بالدور الأرضي 45 دقيقة، والدور الأول 43 دقيقة، والطواف بالصحن 41 دقيقة، بينما بلغت المدة الزمنية للطائفين بالسطح 40 دقيقة.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: أبرز الخدمات المقدمة للحجاج بالمسجد الحرام ليوم أمس الاثنين تمثلت على توزيع 432 ألف عبوة ماء زمزم، فيما بلغ عدد الحجاج المستفيدين من برنامج الضيافة التطوعية 208 آلاف، والمستفيدين من خدمة العربات المجانية 1900 حاج.

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وأشارت إلى أن المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية 1200 حاج، ومن خدمات التطويف 3235 حاجا، فيما تم تقديم الإرشاد المكاني لـ 152 ألف حاج بعدة لغات، علاوةً على توزيع 6851 مصحفا.