باتصال هاتفي.. الملك سلمان يبحث مع السيسي القضايا المشتركة

أعلنت الرئاسة المصرية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي، القضايا المشتركة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وفق ما نقلته "واس".

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للسيسي على تهنئته ومشاعره الصادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمة الإسلامية جمعاء بالنماء والخير.