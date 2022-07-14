.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. أول إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة

  • الخط
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
السعودية

السعودية.. أول إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة

الحالة تخضع للرعاية الطبية في الرياض وفق الإجراءات الصحية المعتمدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

تيك توك تطلق قريباً ميزة تقلل إتاحة المحتوى الخاص بالبالغين أمام الصغار تكنولوجيا تيك توك تيك توك تطلق قريباً ميزة تقلل إتاحة المحتوى الخاص بالبالغين أمام الصغار

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتوصي وزارة الصحة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر، وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطة تيك توك لحماية المراهقين والأطفال من المحتوى الضار خطة تيك توك لحماية المراهقين والأطفال من المحتوى الضار
اكتشف المزيد