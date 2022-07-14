السعودية.. أول إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة
الحالة تخضع للرعاية الطبية في الرياض وفق الإجراءات الصحية المعتمدة
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك في مدينة الرياض.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.
وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.
وتوصي وزارة الصحة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر، وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.
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