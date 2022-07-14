فنان سعودي يبدع رقمياً في تحويل لوحاته إلى قصة سينمائية

من خلال إبداعه الرقمي استطاع الفنان السعودي، فهد عبدالعزيز، أن يقدم الفن بطريقة فريدة من نوعها بحالة تداخلية للوحة، من خلال استخدام التقنية بتداخل مباشر لأكثر من سيناريو في الرسمة الواحدة، التي تأخذ المتلقي إلى قصص عديدة، تتجسد في لوحة إبداعية واحدة، وكأنها فيلم سينمائي قصير يعبر عن أحدث الفنون الإبداعية التي لفتت انتباه متابعي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديثه "للعربية.نت"، قال إن الرسم كان صديقاً له منذ زمن، فالرسمة الواحدة قد يقضي بها أكثر من 5 ساعات متواصلة من العمل، مبيناً أن مصدر إلهامه هو كل شيء يندرج تحت اسم الفن من الموسيقى والأفلام والقصص.

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وذكر أنه يقدم أسلوبا غريبا في الرسم، وأن البصمة الذي يتركها خلف كل لوحة هي جزء من خيال يأخذ المتابعين إلى عوالم غريبة خلف الصورة والقصص التي يعيشونها مع لوحاته الرقمية الغريبة.

وعن تكنيك العمل، أشار إلى أنه عبارة عن تطبيق يقوم على أخذ النوتات الدراسية، وهو فن مشهور في الخارج، مع إضافته لبصمته الخاصة، وتركيب الرسم على الأغنية، واستغلال الديجتال في الرسم، فكل لوحة تأخذك إلى عوالم خلفية أخرى وقصة لافتة وجاذبة يصوغها الفنان من خياله ويأخذ المتلقي إلى عالمه الفريد.

وهو يرسم بالرصاص والحبر والزيت والأدوات الرقمية، ويجرب كل ما هو جديد في عالم الفن.

وبيّن أنه بدأ الرسم منذ الصغر، لكون والدته متخصصة بالفنون والرسم، وقدمت له أهم الأسس الفنية، وهو أكمل المشوار وقام باكتشاف وتطوير هوايته أكثر.

ووجد الدعم من عائلته وأصدقائه والمتابعين لصفحاته، ونقدهم البناء الذي طور من أعماله، وجعله يتجنب بعض الأخطاء.

وأوضح أنه يقوم بابتكار القصص والسيناريو، ويقوم برسم لوحة وتركيب أغنية عليها وإكمال القصة أو اختيار أغنية وتركيب اللوحات عليها، وعمل رسوم متحركة على الأغاني.

وأحيانا يسمع الأغنية ويبني عليها القصة ويقوم بتبادل معلوماتها من المتابعين من خلال القصص واستفتاء الجمهور، ثم يقوم بعمل قفلة للرسمة والوداع، مما أكسب اللوحات تأثيرا كبيرا.

وختم حديثه بأنه يتطلع لأن يصبح مخرج أفلام سعودية، وكاتب نصوص قصص مصورة.