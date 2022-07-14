السعودية.. وفاة أحد أقدم أغوات المسجد النبوي
"الأغوات" هم فئة خاصة تقوم بخدمة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة
توفي الأربعاء، الأغا حبيب محمد العفري، أحد أقدم أغوات المسجد النبوي، بحسب ما نشرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على حسابها في "تويتر"، وأقيمت صلاة الجنازة عليه، بالمسجد النبوي بعد صلاة المغرب وتم دفنه بمقبرة بقيع الغرقد.
من هم الأغوات؟
و"الأغوات" هم فئة خاصة تقوم بخدمة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، ولفظ "آغا" أعجمي ويستخدم في اللغات كالتركية والفارسية وغيرها، وتستخدم هذه المفردة وجمعها "أغوات"، لهذه الفئة من الناس التي تختص بخدمة الحرمين، لكن انحصرت مهامهم في المسجدين المكي والنبوي عند استقبال الملوك والرؤساء وخدمة ضيوف الدولة عند وصولهم وزيارتهم لأحد الحرمين، فيما كانوا في السابق يساعدون بلطف في فصل النساء عن الرجال خلال الطواف، ومنع النساء من الطواف بعد الأذان.
وقد عرف الاهتمام بـ"الأغوات" بدأ مع بداية العهد السعودي، ففي عام 1346هـ صدر مرسوم ملكي من المؤسس الملك عبد العزيز، جاء في نصه: "بخصوص أغوات الحرم المكي فهم بأمورهم الخاصة على ما كانوا عليه، ولا يحق لأحد أن يعترض عليهم أو يتدخل في شؤونهم".
أوقاف في مكة والمدينة وجدة
كما صدر أمر لاحق للملك سعود بن عبد العزيز جاء فيه: "إننا نقرّ أغوات الحرم المكي أن يبقوا على الترتيب والعادة التي يسيرون عليها في أمورهم الخاصة، وألا يتعرض لهم في هذه الأمور أو يتدخل في هذه الشؤون أحد". وهم محطّ إكرام ملوك وأمراء الدولة السعودية والمسؤولين في رئاسة الحرمين، حتى الآن، حيث تُصرف لهم مرتبات خاصة بهم، إضافةً إلى أن ما يصلهم من الأوقاف يتم توزيعه بالتساوي، كما أن لهم أوقافاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وغيرها من المدن كالعراق والمغرب واليمن.
هذا وقد تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة حبيب العفري داعين له بالرحمة والمغفرة.
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