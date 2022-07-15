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السعودية تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية المدنية

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هيئة الطيران المدني السعودية

السعودية تعلن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية المدنية

"في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية"

العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، الجمعة، فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور أجواء المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن ذلك يأتي "في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية".

وأضافت بالقول: "استكمالاً للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزاً للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدنية أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تتسوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء".

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