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بايدن في زيارة للسعودية اليوم يلتقي خلالها الملك سلمان وولي العهد

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US President Joe Biden descends from Air Force One as he lands for a four-day visit, at Ben Gurion International Airport in Lod near Tel Aviv, Israel, July 13, 2022. (Reuters)
الرئيس جو بايدن

بايدن في زيارة للسعودية اليوم يلتقي خلالها الملك سلمان وولي العهد

تتناول المباحثات أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم

العربية.نت

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بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة اليوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيعقد محادثات مع العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتناول المباحثات أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني، حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس بايدن، أمس الخميس، إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، ضمن زيارته لتل أبيب.

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وترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات استراتيجية في جميع المجالات.

يُذكر أن السعودية وأميركا متفقتان على أهمية التصدي لسلوكيات إيران المُزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد خطر الميليشيات المدعومة من طهران. كما أيدت أميركا جهود السعودية في إيجاد حل سياسي شامل في اليمن يضمن تحقيق أمن واستقرار اليمن.

ويُعد مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأميركا؛ وساهم التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال بتحقيق العديد من المكتسبات المُهمة في الوقوف ضد التنظيمات المتطرفة وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

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