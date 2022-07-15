سفير أميركي سابق لدى السعودية: زيارة بايدن للمملكة مهمة على صعيد المنطقة

أكد السفير الأميركي السابق لدى السعودية، جوزيف ويستفال، أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمملكة السعودية مهمة جدا على صعيد المنطقة. وقال في تصريحات للعربية إن السعودية تزداد أهميتها بشكل كبير ونوعي على الساحة الدولية.

وقال السفير: "أعتقد أن هذه الزيارة مهمة جدًا لكل من الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، وهي مهمة أيضا للولايات المتحدة، فقد مضى وقت طويل على آخر زيارة لرئيس أميركي. حقيقة، آخر زيارة كانت تلك التي قام بها ترمب وكنت حينها هناك سفيرا للولايات المتحدة. وكان قبلها قد أتى الرئيس أوباما عدة مرات. أرى أن هذه الاجتماعات بالغة الأهمية، فهي تحدد وتيرة العلاقات، وهذه مسألة مهمة. المملكة العربية السعودية، في رأيي، تزداد أهميتها بالنسبة لنا بشكل مطرد وأكثر من ذي قبل، كما هو الحال أيضا بالنسبة لدول الخليج".

مادة اعلانية

وشدد السفير الأميركي السابق لدى السعودية، ويستفال، في حواره مع العربية، على أهمية علاقات الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون معنيا بالتصالح من أجل الخروج بأفكار جديدة لمستقبل أفضل لعلاقات البلدين.

وقال: "أعتقد أن هناك إدراكًا فعلياً بأن الولايات المتحدة أفضل شريك يمكن للسعودية أن تحظى به، كما يمكن للمملكة العربية السعودية أن تكون شريكًا كبيرًا للولايات المتحدة. لا بد من حل تلك القضايا السابقة، ويجب أن يكون هناك حوار، وآمل أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعا جيدا. لا أعتقد أنه سيكون للرئيس مطالب كثيرة في ذلك الاجتماع. أعتقد أنه سيكون معنياً بالتصالح للخروج بأفكار وآمال جديدة بمستقبل أفضل لهذه العلاقات".