شاهد.. صور مذهلة للقمر العملاق التقطت خلال 30 ثانية

خلال 30 ثانية من عمر الزمن، استطاع المصور الضوئي فهد الشنبري أن يخطف صورة للقمر بعد أن خطط مع صديقه لسيناريو خاص بالصورة جعلها لافتة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن وضع مع صديقه خطة التنفيذ خلال هذه المدة الزمنية، ليظهر صديقه في مواجهة القمر العملاق.

وغرد الشنبري بالصور على حسابه الرسمي في "تويتر" معلقا بعبارة "ليس هناك شيء يقوى به الإنسان على الظلام الحالك كنور القمر".

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وفي حديثه مع "العربية.نت"، قال إن القمر تم تصويره في مدينة الطائف، لتوثيق حدث فلكي يعرف بـ"القمر العملاق" حيث يكون القمر في أقرب نقطة من الأرض.







وأشار إلى أن حجم القمر العملاق يتميز عن حجم القمر العادي، الذي لا يمكن أن يلاحظه الشخص العادي ويمكن للمصورين فقط معرفة ذلك بأخذ صورتين، صورة للقمر ليلة البدر في الأيام العادية، وأخذ صورة للقمر في أقرب نقطة له من الأرض، وهو ما يعرف بالقمر العملاق، وبنفس معدات التصوير، وعند مطابقة الصورتين سيلاحظ اختلاف حجم الصورتين.

وعن تفاصيل الصورة، ذكر أنه قد تم تصويرها في مدينة الطائف باستخدام عدسة مقربة تيليفوتو 500mm حيث تم الاستعداد مستقبلا لهذه الصورة.





وأضاف أن الكثير من المحاولات الفاشلة أعطته في النهاية الزاوية الصحيحة والتوقيت الصحيح، والمسافة بينه وبين صديقه الذي يقف في الصورة تقريبا على بعد 600 متر.

وأوضح أن مدة التصوير كانت قصيرة جدا بسبب قوة التكبير للعدسة وسرعة حركة القمر، حيث يجب على الشخص أن يقف في المكان المناسب ويتم التصوير كل ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 ثانية.





وأضاف: "الحمد لله بعد توفيق الله تم التقاط هذه الصور المتواضعة"، والتي يطمح مستقبلا بإذن الله أن يعيد تصويرها بشكل أدق وأجمل.

وعن عشقه للتصوير، قال إنه مصور مهتم بالفن الفوتوغرافي بشكل عام وتصوير الطبيعة بشكل خاص ومهتم بعلم الفلك.

وبدأت هوايته في التصوير والتوثيق منذ بداية امتلاكه لجهاز جوال بكاميرا كان يهتم بتصوير كل ما يراه جميلا في الطبيعة، نظرا لاهتمامه بعلم الفلك ومتابعة الظواهر الفلكية، مما زاد حرصه على توثيق تلك الظواهر والأحداث الفلكية حتى امتلك كاميرا احترافية عام 2013، وأصبح عضوا مؤسسا لـ"جمعية آفاق لعلوم الفلك" حيث يقوم بالعمل في الجمعية بتوثيق وتصوير الأحداث الفلكية، إلا أنه يميل أكثر لفن التصوير وشغف تصوير الطبيعة على وجه الخصوص.





وأضاف أنه قدم له العديد من الصور التي لاقت انتشارا واسعا جدا ولله الحمد على المستوى العربي، والبعض منها نشرت في صحف عالمية، كما أنه شارك في بعض المسابقات والمعارض الفوتوغرافية.

كما تم اختياره من قبل شركة هواوي لتجربة التصوير لمجموعة كبيرة من أجهزتها ومراجعة تصوير أحد أجهزتها.

وختم حديثه مؤكدا أنه يسعى لإيصال رسالة للعالم عن جمال الطبيعة في المملكة، ويحرص أن تكون الصورة بشكل جميل وبهدف محدد وبمعلومة مفيدة، حيث إن بعض الصور تصور بلا هدف ولا معلومة.