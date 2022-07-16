الرئيس الأميركي يلتقي رئيس الوزراء العراقي في جدة

يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في جدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال عند وصوله إلى مدينة جدة، الجمعة، إن "العلاقة مع السعودية في أحسن حالاتها وتتطور بشكلٍ كبير".

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وأكد الكاظمي في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث" أن "هناك الكثير من الأمور المشتركة بين العراق والسعودية"، مضيفاً: "اليوم تم التوقيع على الربط الكهربائي مع المملكة والخليج وهذا يشكل تطوراً مهماً".

وأشار الكاظمي إلى أنه يشارك في قمة جدة "للتأكيد على الدور المهم للعراق في المنطقة" وسيناقش "الكثير من الملفات وعلى رأسها الاقتصاد".

ويلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى مصر والأردن خلال اجتماع قمة في جدة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية التي قادته أيضاً إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس الأميركي أسعار النفط المتقلبة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب الأوكرانية.