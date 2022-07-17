بـ 1680 نحلة.. لوحة لولي العهد السعودي تخطف الأنظار

خطفت اللوحة الفنية المصممة خصيصاً لمهرجان العسل الدولي الرابع عشر بمنطقة الباحة، وتحمل صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنظار زوار المهرجان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحملت اللوحة التي صممها عدد من المختصين في تنفيذ اللوحات الجدارية ما يقارب الـ 1680 نحلة تم توظيفها بشكل جمالي لتتناسب مع المهرجان الذي انطلقت فعالياته بمنطقة الباحة تحت رعاية أمير المنطقة، ويضم جملة من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى إبراز دور النحالين، وإلى آخر ما توصلت إليه تقنيات تربية النحل واستخراج العسل.

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من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لمؤسسة ريادة الإبداع عبدالعزيز اللهيم بأن المؤسسة قد استغرقت في تنفيذ اللوحة وتصميمها بمشاركة فريق العمل 18 يوماً لإنجازها بطول يصل الى 3 أمتار وعرض 150 سم، وتم تنفيذها بالكامل على ورق الكانفس، وشدها على خشب طبيعي لتجسد صورة ولي العهد.

وقال اللهيم : "لقد حرصنا على أن يتم شرح اللوحة بشكلها الفني، بإضافة قصيدة تعبر عن مدى اعتزازنا بولي العهد وما يُقدمه، فتم كتابة هذه الأبيات لتصف واقعاً نعيشه بهمةٍ لا تفتر ، وعزيمة لا تهدأ، وكتب فيها :-

الزهر من شاربه يصدر رحيق

أفكار عز وموطني كله عسل

سر بنا ياسيدي قمة طويق

شعبك معك دون أدنى كسل.

كما أوضح أن العمل تم بأيادٍ سعودية وتمت طباعتها بأفضل أنواع الطباعة المتخصصة على مستوى المملكة.

وعن فكرة اللوحة أشار إلى أنها تركزت على وضع النحل على ذقن ولي العهد بدلا من الشعر، وكان الشعر في شاربه يصدر رحيق يتغذى عليه النحل وهي فكرة تعبر عن أفكار المواطن تجاه الأمير محمد بن سلمان.

كما أوضح أن اللوحة تنطق بالعسل الناتج من مسيرة ولي العهد وعن دعم الشعب له، وهي لوحة مليئة بالحماس والمساندة، مبيناً أن اللوحة قد شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الزوار الذين أشادوا بالفكرة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم معها، معتزين بما حملته من مضامين فنية وإبداعية.