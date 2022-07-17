شاهد.. "طيران الإمارات" يحتفي بالمنتخب السعودي للرياضيات

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضي مع مقطع مصور لاحتفاء شركة طيران الإمارات بالمنتخب السعودي للرياضيات والذي حصد 6 ميداليات عالمية في أولمبياد الرياضيات الدولي في النرويج.

فقد أظهر المقطع أعضاء المنتخب أثناء استقلالهم إحدى رحلات الخطوط الإماراتية، حيث قام طاقم الرحلة بتهنئة الطلاب الفائزين من خلال مكبر الصوت بالطائرة ليتفاعل الركاب مع ذلك بالتصفيق تعبيراً عن الإشادة بما حققه الفريق.

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من جهتها، عبرت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عن تقديرها لمشاعر الفخر والسعادة والاعتزاز التي اقتسمها الناقل الجوي الإماراتي مع المملكة.

من جهة أخرى، أقيمت مراسم استقبال احتفائية بالطلاب لدى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث قدمت لهم باقات ورد وهدايا تقديراً لما حققوه برفع رصيد المملكة من الجوائز.

مشاعر فخر وسعادة واعتزاز، اقتسمها معنا الناقل الجوي الإماراتي احتفاءً بـ #المنتخب_السعودي_للرياضيات الذي حقق إنجازات دولية مشرفة في #أولمبياد_الرياضيات_الدولي #سعوديون_ينافسون_العالم pic.twitter.com/PhRxGBcY70 — موهبة (@mawhiba) July 17, 2022

6 ميداليات

يذكر أن فريق الرياضيات حصد 6 ميداليات عالمية في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 في النرويج، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المملكة في هذه المسابقة، البالغ عددها 17 مشاركة.

وحقق طلاب المملكة هذا الإنجاز الجديد بالحصول على ميداليتين فضيتين و4 برونزيات، وذلك من بين 589 طالباً وطالبة، يمثلون 106 دول، لترتقي المملكة 16 مركزاً، لتحتل الترتيب 22 لهذا العام من بين الدول المشاركة.

كذلك فاز الطالب مروان خياط من إدارة تعليم مكة المكرمة بميدالية فضية، ليضيفها إلى رصيده السابق، محلقا في سماء الإبداع بخمس عشرة جائزة عالمية، محققاً رقماً قياسياً باسم المملكة.

رفع رصيد المملكة بالجوائز

وحصد الطالب هادي العيثان من تعليم الأحساء ميدالية فضية، وحصل على الميداليات البرونزية كل من الطالب محمد الدبيسي من تعليم الشرقية، والطالب علي الرمضان من تعليم الشرقية، والطالب مهدي البيك من تعليم الشرقية، والطالب معاذ الغامدي من تعليم مكة المكرمة.

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة العربية السعودية رصيدها من الجوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي إلى 48 جائزة، وبلغ مجموع ميداليات وشهادات التقدير التي حصدها الموهوبون السعوديون في المسابقات الدولية 512 جائزة عالمية، منها 56 جائزة هذا العام. وذلك من بين 589 طالباً وطالبة، يمثلون 106 دول، لترتقي المملكة 16 مركزاً، لتحتل الترتيب 22 لهذا العام من بين الدول المشاركة.