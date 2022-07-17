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محمود عباس: أشكر الملك سلمان وولي عهده على وقوفهما بجانب الفلسطينيين

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الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان

محمود عباس: أشكر الملك سلمان وولي عهده على وقوفهما بجانب الفلسطينيين

دبي - العربية.نت

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وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على التزامهما وتضامنهما ووقوفهما الثابت إلى جانب شعب فلسطين.

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وشكر في برقيتي تهنئة منفصلتين لخادم الحرمين ولولي عهده، تجديدهما العهد من خلال قمة جدة، دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ولقضيته العادلة، والتأكيد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، كما شكر الدول الشقيقة المشاركة في القمة على مواقفها الثابتة والمقدرة تجاه القضية الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة "وفا" للأنباء.

وقال الرئيس في برقية التهنئة للملك سلمان، "أرفع لمقامكم السامي أطيب التهاني الأخوية بنجاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي تم استضافتها في مدينة جدة، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق".

كما ثمن ما تمخضت عنه القمة من نتائج وأهداف هامة، تعزز الاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا.

كذلك، أشاد الرئيس في برقية التهنئة لولي العهد بالنتائج والأهداف الهامة التي تمخضت عن القمة، لما تحققه من تعزيز للاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا.

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