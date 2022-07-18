مصممة مجوهرات سعودية تستلهم إبداعها من العمارة النجدية

من مصروف المدرسة البسيط استطاعت مصممة المجوهرات حنين القنيبط أن تحقق طموحها في أن تصنع لها علامة تجارية خاصة أصبحت جزءا مـن "برنامج 100 براند سعودي" تحت هـيئة الأزياء مع وزارة الـثقافـة.

فقد أوضحت القنيبط لـ"العربية.نت" أنها بدأت حـب الـمجوهـرات فـي سـن صـغيرة جـدا، تـقريـبا فـي الـحادية عشـرة مـن الـعمر، حيث كانت تجمع مـن مـصروفـها الشهـري جزءا لتقوم آخر العام أو قبل العيد بشراء قـطعة مـجوهرات.

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وقالت إنها تـعلمت بعد ذلك بـيع وشـراء الـذهـب مـما سـمح لـها بـالتجـديـد بعد أن كبرت وكبر المصروف، مشيرة إلى أنه بعد التخـرج مــن الـجامعة أصبح الـراتب يسمح لـها بــالحصول على قطع مميزة أكثر.

إلى ذلك، بدأ اهتمامها بـالتفاصيل أكثر، مثل الاهتمام بالـصياغة والأحـجار إلى أن اشترت زمـردا مـن تـاجـر ودفـعت له مـبلغا كـبيرا ولـم تكـن تفـقه شـيئا حينها عن الأحجار.





وبدأت رحلتها فـي عالم الـمجوهرات بـدايـة بـالـتعليم والـسفر إلى أميركا لـلدراسـة لتقوم بإنشاء علامتها التجارية الخاصة التي تحمل اسم "امارين جولز" والتي انطلقت من موقع إلكتروني من مدينة نيويورك عام 2020، وبعدها تم عرض القطع للعامة شخصيا في نوفمبر 2021.

وأضافت أن أول مجموعة أطلقتها هي "مجموعة نجد" التي سميت بذلك، لأنها مستوحاة من التراث النجدي، ومن نقوش الأبواب والعمارة النجدية، وتميزت تصاميم تلك المجوهرات الفاخرة برونقها الخاص الذي ميزها عن غيرها بكونها مرصعة بالأحجار بشكل يمكن للمرأة ارتداؤها بشكل يومي من خلال ابتكار القطع الفريدة والراقية.





وعن تسمية العلامة التجارية، قالت إن أمارين كـلمة مـأخـوذة مـن كـلمتين هما (أما) تـعني حـب بالإضافة لـ(رين) بــمعنى ملكة أو ملك.

كما أكدت أن هدفها هـو إحـياء الـتراث بـطريـقة عـصريـة، حيث بدأت أول مجـموعـة، وهـي مجـموعـة نجـد المسـتلهمة من منطقة نجد، بعمارتها وتراثها وفنها.





وعن أهم النصائح التي تقدمها للراغبين في الدخول إلى عالم المجوهرات، أوضحت أن من أراد أن يخوضها كتجارة لابد أن يتعلم كل خطواتها من تصميم وإنتاج حتى التسويق والإدارة.

بالإضافة إلى دراسة السوق والفئة المستهدفة للمنتج، حيث توجد مستويات ومنتجات مختلفة في عالم المجوهرات والمنافسة عالية جدا.