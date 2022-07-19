بالفيديو .. محمد عبده في باريس لإحياء حفلتين في دار الأوبرا

نشر موقع "روتانا لايف" في حسابه بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يوثِّق وصول الفنان محمد عبده إلى باريس، العاصمة الفرنسية، من أجل إحياء حفلين في دار الأوبرا.

وجاء في الـ"بوست": "فنان العرب محمد عبده يصل إلى عاصمة الحب باريس لإحياء حفلاته التاريخية والاستثنائية كأول فنان عربي يغني على مسرح دار الأوبرا الفرنسية، لتكون بصمة في تاريخ الفن السعودي والسجل الفني لفنان العرب".

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يذكر أن الفنان محمد عبده سيحيي حفلين في "أوبرا باريس"، وقد تحدث عن ذلك خلال استضافته في برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي بالقول: "ستكون تجربة جميلة. المسرح الذي سأقيم عليه حفلي، سيشهد وقوف أول عربي وخليجي عليه للغناء، مع العلم أن التذاكر نفدت، واضطروا إلى التنسيق لليلة أخرى، ووافق المنظمون على ذلك بصعوبة، لأنه لم يحدث أن أحيا فنان ليلتين متتاليتين في هذا المكان، وقد شهدنا إقبالاً من العرب الموجودين في باريس والخليجيين الذين حجزوا مقاعدهم في هذه الليلة".