التغير المناخي
درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بالخليج.. وتوقعات بوصولها لـ50
عُمان تشهد ظاهرة جوية مختلفة
تواصل درجات الحرارة ارتفاعاتها على معظم مناطق دول الخليج.
و أعلنت الأرصاد السعودية تسجيل مدينة الدمام 48 درجة والتي تعد أعلى مناطق المملكة حرارة، ثم الخرج بـ46 درجة، وثالثا العاصمة الرياض بدرجة 45.
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وفي الكويت، فقد توقعت الأرصاد الكويتية ارتفاع درجة الحرارة من تسع وأربعين 49 وصولا إلى الخمسين درجة بدءا من يوم غد وحتى السبت المقبل.
أما عُمان فتشهد ظاهرة جوية مختلفة، حيث حذّرت الأرصاد العمانية من مواصلة فرص زيادة هطول الأمطار والرياح النشطة على بعض مناطق السلطنة.
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