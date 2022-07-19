صور رائعة للكواكب والنيازك في سماء السعودية

استطاع المصور السعودي عوض الحربي أن يكرس لقطاته الضوئية لرصد الظواهر الفلكية، التي يضع سيناريو لتصويرها ليخرج بصور أشبه باللوحات الخيالية لحركة النجوم والمذنبات والمجرات في الكون.

وفي حديث مع "العربية.نت" أشار إلى أنه عاشق لرصد حركة الكواكب المضيئة والنيازك في سماء السعودية، ومن ثم يخطط دائما لعملية التوثيق والتصوير.

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من السعودية ظواهر فلكية في السعودية

وعن تصوير المذنبات، ذكر أنه لاحظ وجود صور في وسائل التواصل عن مذنب يسمى "نيو وايز"، وكانت المعلومات تشير لإمكانية مشاهدته بوضوح بعد مغيب الشمس باتجاه الجنوب الغربي تقريبا، فقام بتتبعه، وفي التصوير النهائي اختار موقعا في جبال بجدة شمال غرب تبوك لالتقاط صور مميزة لفتت أنظار متابعي وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت المعلومات تؤكد أن هذا المذنب لن يعود للمنطقة إلا بعد 6800 سنة.

وعن مسيرته في عالم التصوير، قال إنه مصور عاشق للتصوير من أكثر من 12 سنة، بدأ خلالها بالتصوير باستخدام الكاميرات الاحترافية، لشغفه بتصوير الطبيعة بكل أشكالها، وفاز بالعديد من الجوائز في التصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو داخل وخارج المملكة.

وأشار إلى أنه عاشق لرصد الكواكب والمجرات الفلكية، مبينا أن هذا النوع من التصوير الليلي الذي يستهدف مجرة درب التبانة وأنه يصور ذراع مجرة درب التبانة الذي يجد في نفسه شغفا لتصويره خلال الليل لنقل صورة عبارة عن مفاجأة، لأن التصوير الليلي يحتاج لجهد وسفر والبقاء لساعات طويلة لرصد هذه المناظر في أوقات مظلمة وبها التحدي والمغامرة، بسبب صعوبة الرصد والخروج باللقطات الاحترافية التي يقل عدد المصورين الذين يحبون هذا النوع من التصوير نظرا لصعوبته والاحتياج إلى مواقع يصعب الوصول إليها.

وأضاف أن هذا العمل استغرق من عامين إلى 3 سنوات لأنه يقوم بتصوير مجرة درب التبانة بتقنية التايم لابس تحتاج إلى جهد، فكل جزئية فيديو في المقطع تستغرق من 7 إلى 8 ساعات، فكل مكان يجب تصويره في وقت محدد من الشهر، خصوصا نهاية الشهر قبل ظهور القمر، ويتم انتظار غياب القمر، وبذلك ينحصر التصوير في نهاية الشهر أو بدايته، وهي الفترة الذهبية خلال الظلام الحالك، فكل شهر يمكن تصوير مقطع واحد وفي النهاية يتم تجميعها.









وأكد أن هناك أشهرا محددة فقط تظهر خلالها المجرة، وهو ينتظر التوقيت المناسب لكي يتمكن من استكمال التصوير، والفترة تمتد من شهر مارس إلى شهر أغسطس.

واختتم حديثه بأن تصوير المجرات والظواهر الفلكية يمثل تحديا للمصور، خاصة أن بعض الصور والمقاطع تستغرق سنوات من الرصد والتوثيق.