الطفل خالد.. يصارع اضطراب طيف التوحد بالكتابة والموسيقى

في عمر الثلاث سنوات ونصف السنة، أخبر الأطباء عائلة الطفل خالد هزازي بإصابته بمرض اضطراب طيف التوحد، إلا أنه قاوم بحيوية الصغار وعزيمة الكبار أعراض هذا المرض، حيث تدرع بمهارات الكتابة والعزف.

بعد عشر سنوات من تشخصيه، حذق الطفل السعودي مهارات الكتابة ليذلل صعوبة التواصل الاجتماعي مع الآخرين، كان هذا دافعه نحو تقريب المسافة بينه وبين عائلته، حتى أصبح ماهراً في استخدام الكتابة عبر الإنترنت والبحث عما يثير فضوله وإيصال أفكاره بسلاسة.

مادة اعلانية

وفي حوارها مع "العربية.نت" أوضحت آمنة هزازي أخت خالد، أنه في عمر الخامسة بدأ بالعزف على البيانو من خلال برنامج على الهاتف، ثم انتقل إلى الآلة نفسها وأتقن عزف عدة مقطوعات موسيقية.

وأوضحت أن هذه الممارسات تجعله أفضل، وقد تعلمها ذاتيّاً وطور قدراته دون الاستعانة بمعهد موسيقى، ووجد نفسه قادراً على المواصلة في ظل تقدم سريع ملحوظ أثناء تعلمه.

ويتسم الفتى برغبة ملحة منذ نعومة أظافره نحو تنمية قدراته بنفسه، فهو أيضاً أحب "المونتاج" ولذلك يعدّ مقاطع قصيرة ويحتفظ بها.

وفي هذا السياق عبرت آمنة عن فخرها بأخيها وطموحه بالتعلم، وأكدت أن اكتساب المهارات عند أصحاب اضطراب الطيف التوحدي يختلف من طفل لآخر، وهذا ما امتاز به خالد.

وشددت آمنة على أن من يتعامل مع المصابين بهذا المرض لا بد أن يكون الصبر والمرونة من خِصاله، بجانب إظهار الحب والاهتمام وإيضاحه لهم عبر التصرفات اليومية.

وبحسب الدراسات، فإن من يعاني من اضطراب طيف التوحدي يتفوقون على أقرانهم بتعلمهم السريع ويتفاوت ذكاؤهم من الطبيعي حتى المرتفع ويصحب ذلك صعوبة في التفاعل الاجتماعي وضعف بالتواصل البصري والتأخر بالنطق.