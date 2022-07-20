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القبض على سعودي ظهر في فيديو وهو يتطاول على الذات الإلهية

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القبض على سعودي ظهر في فيديو وهو يتطاول على الذات الإلهية
الرجل الذي تم القبض عليه في ظهران الجنوب

القبض على سعودي ظهر في فيديو وهو يتطاول على الذات الإلهية

تبيّن من إجراءات الاستدلال أن المقبوض عليه "يعاني من اعتلالات نفسية" وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص

العربية.نت - مريم الجابر 

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قبضت شرطة محافظة ظهران الجنوب، في منطقة عسير، على مواطن "تطاول على الذات الإلهية".

وتبيّن من إجراءات الاستدلال أن المقبوض عليه "يعاني من اعتلالات نفسية"، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية قد طالبوا بإلقاء القبض على رجل يدعى "ج. ا." وذلك بعد ظهوره في فيديو حديث أثار جدلاً وغضباً كبيرين.

وتصدر اسم الرجل منصات التواصل بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات" وهو يتعدى على الذات الإلهية بالسباب ويطلق شتائم وألفاظاً نابية، ما أثار غضباً واسعاً في المملكة.

ودشن ناشطون وسماً يطالب بالقبض عليه، وقد تصدر هذا الوسم قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً في "تويتر" في السعودية.

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