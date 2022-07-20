لقطة احترافية لطريق شمال حائل تلفت أنظار السعوديين

لفتت الانتباه صورة لحركة احترافية أضاف من خلالها المصور الضوئي، طلال اليحيى، صورة الشمس في نهاية طريق كان يسلكه شمال حائل لتظهر الصورة بشكل إبداعي وتنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتجذبهم.

وفي حديثه لـ "العربية.نت" قال إن "الشمس مضافة لتجميل الصورة"، مبينا أن اللقطة جاءت على طريق في حائل ويسمى الطريق بين الأيدية إلى الحيانية وهو من الطرق الواقعة شمال حائل.

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وأشار إلى أنه قام بالتصوير خلال قيادة السيارة على سرعة 120، موضحا أن لديه القدرة على ضبط زاوية الصورة خلال القيادة وبعد الوصول لحائل قام بمعالجة الصورة من ناحية التباين والحدة والألوان وتم ضبط الصورة على الشكل النهائي.

وذكر أنه عاشق لتصوير الطبيعة وعاشق للمقناص خلال رحلاته للقنص يقوم بالتقاط الصور التي حققت العديد من النجاحات والجوائز.

وأشار إلى أنه شارك في العديد من المنافسات في التصوير على مستوى الخليج، وحصلت إحدى صوره على المركز الأول في إحدى المسابقات الضوئية والتي حصد خلالها على جائزة تقدر بـ50 ألف ريال.

وأضاف أنه عاشق للتصوير وأنه تعلم التصوير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأنه يمارس التصوير من عمر 10 سنوات والاحتفاظ بالصور القديمة.

كما أنه محب لاقتناء الكاميرات وأدوات الطباعة منذ طفولته، ودخل إلى عالم التصوير الاحترافي وأصبح يتقن كافة تقنيات الكاميرا على الشكل المطلوب، مبينا أنه قدم العديد من الدورات والتي تتجاوز الـ8 دورات في إدارات التعليم لينقل معلوماته الاحترافية عن التصوير إلى الجمهور.

وأضاف أن للتصوير متعة خاصة يعرفها المصور والتي تبقى في ذهن المصور ويعيشها ويعبر عنها بطريقته الخاصة، حيث إن الصورة هي أجمل رسالة صامتة تتحدث عن جمال المملكة وما فيها من مناظر خلابة يجب أن تصل للعالم لتحكي قصة الإنسان وجمال الطبيعة على هذه الأرض، وهذه المسؤولية التي يجب أن يعرفها كل مصور بأنه ينقل رساله وطن وجمال للعالم أجمع.