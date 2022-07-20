لقطة احترافية لطريق شمال حائل تلفت أنظار السعوديين
المصور الضوئي طلال اليحيى كشف للعربية.نت أنه شارك في العديد من المنافسات في التصوير على مستوى الخليج
لفتت الانتباه صورة لحركة احترافية أضاف من خلالها المصور الضوئي، طلال اليحيى، صورة الشمس في نهاية طريق كان يسلكه شمال حائل لتظهر الصورة بشكل إبداعي وتنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتجذبهم.
وفي حديثه لـ "العربية.نت" قال إن "الشمس مضافة لتجميل الصورة"، مبينا أن اللقطة جاءت على طريق في حائل ويسمى الطريق بين الأيدية إلى الحيانية وهو من الطرق الواقعة شمال حائل.
وأشار إلى أنه قام بالتصوير خلال قيادة السيارة على سرعة 120، موضحا أن لديه القدرة على ضبط زاوية الصورة خلال القيادة وبعد الوصول لحائل قام بمعالجة الصورة من ناحية التباين والحدة والألوان وتم ضبط الصورة على الشكل النهائي.
وذكر أنه عاشق لتصوير الطبيعة وعاشق للمقناص خلال رحلاته للقنص يقوم بالتقاط الصور التي حققت العديد من النجاحات والجوائز.
وأشار إلى أنه شارك في العديد من المنافسات في التصوير على مستوى الخليج، وحصلت إحدى صوره على المركز الأول في إحدى المسابقات الضوئية والتي حصد خلالها على جائزة تقدر بـ50 ألف ريال.
وأضاف أنه عاشق للتصوير وأنه تعلم التصوير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأنه يمارس التصوير من عمر 10 سنوات والاحتفاظ بالصور القديمة.
كما أنه محب لاقتناء الكاميرات وأدوات الطباعة منذ طفولته، ودخل إلى عالم التصوير الاحترافي وأصبح يتقن كافة تقنيات الكاميرا على الشكل المطلوب، مبينا أنه قدم العديد من الدورات والتي تتجاوز الـ8 دورات في إدارات التعليم لينقل معلوماته الاحترافية عن التصوير إلى الجمهور.
وأضاف أن للتصوير متعة خاصة يعرفها المصور والتي تبقى في ذهن المصور ويعيشها ويعبر عنها بطريقته الخاصة، حيث إن الصورة هي أجمل رسالة صامتة تتحدث عن جمال المملكة وما فيها من مناظر خلابة يجب أن تصل للعالم لتحكي قصة الإنسان وجمال الطبيعة على هذه الأرض، وهذه المسؤولية التي يجب أن يعرفها كل مصور بأنه ينقل رساله وطن وجمال للعالم أجمع.
-
الصين تحسم معادلة الإنقاذ.. القصة الكاملة وراء أزمة ديون سريلانكاالبيانات الرسمية تشير إلى استحواذ الصين على 10% من الديون.. وشكوك حول دقة الرقم قصص اقتصادية
-
الدفاع الروسية: تدمير منظومة صواريخ "هاربون" أميركية الصنع في أوديساروسيا تتهم أوكرانيا بقصف جسور في خيرسون.. والاستخبارات البريطانية: روسيا مستمرة بتحقيق مكاسب محدودة في دونباس.. السيطرة على معابر دنيبر ستكون عاملا مهما لحسم القتال العرب والعالم
-
لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا ستتجاوز دونيتسك ولوغانسكلافروف حذر الغرب من "إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى" العرب والعالم
-
اليونان.. إجلاء المئات من ضواحي أثينا خشية الحرائقوسائل إعلام يونانية تؤكد أن رجلاً في الثمانين من عمره في أنثوسا انتحر يأسا بسبب النيران التي اندلعت بعد ظهر الثلاثاء الأخيرة