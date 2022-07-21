اتفاقية بين "السعودية للقهوة" وفنون الطهي.. وهذا هدفها

أعلنت الشركة السعودية للقهوة، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تهدف إلى تحويل بن الأرابيكا السعودي إلى منتج عالمي بامتياز اليوم (الخميس)، توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة فنون الطهي التي تسعى إلى الحفاظ على فن الطهي السعودي والترويج للمنتجات المحلية الفريدة والمتنوعة في المملكة.

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ووقع اتفاقية التعاون في الرياض، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة رجا الحربي، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة بنت منصور بدر.

وتنص أحكام هذه الاتفاقية على التعاون والعمل المشترك عبر منصّات متعددة لإعداد المحتوى وتوثيق العادات والتقاليد المرتبطة بالقهوة في المملكة، بما في ذلك مشاريع لإعداد الكتب والأفلام الداعمة.

إضافة إلى تبادل المعرفة لتمكين مزارعي البنّ والخبراء من تصنيع منتجات تمتاز بمواصفات عالمية، والبحث عن جهات راعية ووضع خطط التسويق والترويج الفعلي للبن السعودي على نطاق واسع ورفع الوعي ببنّ الأرابيكا كمنتج سعودي بامتياز، وتسهيل حصول خبراء القهوة على التراخيص اللازمة.

خطوة رئيسية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة، رجا الحربي، إن الشركة السعودية للقهوة تبذل جهوداً حثيثة لقيادة المساعي الرامية إلى تطوير صناعة القهوة والاحتفاء بتاريخ القهوة العريق في المملكة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي.

وتابع أن هذه الاتفاقية تعد خطوة رئيسية لرفع وعي أفراد المجتمع برسالتنا وقيمنا، ونتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع هيئة فنون الطهي لتنفيذ أحكامها بنجاح.

فيما أكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون الطهي ميادة بنت منصور بدر عن هذه الاتفاقية، أن اتفاقية التعاون مع الشركة السعودية للقهوة تأتي انسجاماً مع مهمة الشركة المتمثلة في إلقاء الضوء على فنون الطهي في المجتمع السعودي وتقاليده وعاداته المتميّزة والغنية بالتنوع.

ولفتت إلى أن من شأن هذه الاتفاقية أن تعزّز تاريخنا العريق لزراعة البن في المملكة وترفع الوعي حول منتجاتنا المحلية المتميزة على مستوى العالم.