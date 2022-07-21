الداخلية تعلن عن وظائف نسائية برتبة جندي في المرور

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب التقديم والتسجيل للنساء، للعمل في القوات الخاصة للأمن العام بالإدارة العامة للمرور برتبة جندي.

واشترطت على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

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التخصصات المطلوبة

كما أضافت أن التخصصات هي إعلام، ولغة إنجليزية، وقانون، وإحصاء، وعلاقات عامة، وإدارة مالية، وحاسب آلي، وإدارة موارد بشرية، ومحاسبة، كما يجب معادلة الشهادات من وزارة التعليم مع التصديق عليها في حال صدورها من خارج المملكة.

واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

شروط أخرى

كذلك تضمنت شروط التقديم ألا تكون متزوجة من غير سعودي، وألا تكون سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، مضيفا أن التقديم متاح من السبت المقبل حتى الخميس المقبل عبر الرابط المخصص لذلك.