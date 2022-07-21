الرياض.. إطلاق الكود العمراني للمسار الرياضي

أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إطلاق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان.

ويهدف الكود العمراني للمسار الرياضي إلى تحقيق بيئة حضرية مُستدامة تُعزّز من جودة الحياة من خلال رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية وتنظيمات التخطيط العمراني وأنظمة البناء وضوابط مواقف السيارات ولوحات المحلات التجارية والضوابط البيئية، بما يوحد النسيج العمراني ويحفز مقومات الاستثمار والتطوير العقاري وفقاً لأفضل المعايير.

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حيوي ومرن

كذلك من ميزات هذا الطراز حيويته ومرونته وعدم ثباته بعناصر ومفردات محددة، إضافة إلى أنه لا يتضمن النسخ الحرفي لمفردات عمرانية قديمة وفرضها على مشاريع جديدة، بل يترك الحرية للمعماري والمخطط بالانطلاق لمفردات وعناصر جديدة ومبتكرة تستلهم وتحاكي الماضي بقوالب تطويرية متجددة.

ويهدف الكود العمراني إلى تحقيق بيئة حضرية مُستدامة تُعزّز من جودة الحياة من خلال رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية وتنظيمات التخطيط العمراني وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي وضوابط مواقف السيارات ولوحات المحلات التجارية والضوابط البيئية، وذلك بما يوحد النسيج العمراني ويحفز مقومات الاستثمار والتطوير العقاري وفقاً لأفضل المعايير.

"أطول متنزه طولي"

كما سيصبح المسار الرياضي "أطول متنزه طولي" في العالم بمسافة تتجاوز 135 كيلومتراً، ويضم مسارات آمنة ومشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل، إضافة إلى العديد من المرافق الرياضية المتنوعة.

ويقع مشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن المشروع 4,4 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، ونحو 50 موقعاً للرياضات المتنوعة، ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى عدة مواقع ومناطق استثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 2,3 مليون متر مربع.

يشار إلى أن مؤسسة المسار الرياضي، خصصت للمستفيدين وملاك العقارات الواقعة على نطاق المشروع موقعاً إلكترونياً يتيح لهم الاطلاع والتعرف على جميع الأهداف والمعايير ومتطلبات الكود العمراني للمسار الرياضي وآلية تطبيقه.