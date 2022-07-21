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السعودية: نقف مع العراق في مواجهة التحديات التي تهدد أمنه

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السعودية: نقف مع العراق في مواجهة التحديات التي تهدد أمنه

دبي - العربية.نت

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له جمهورية العراق الشقيقة، واستهدف محافظة دهوك شمال العراق.

بعد هجوم دهوك.. العراق: على تركيا سحب قواتها والاعتذار رسمياً العراق بعد هجوم دهوك.. العراق: على تركيا سحب قواتها والاعتذار رسمياً

كما أكدت المملكة وقوفها التام إلى جانب حكومة العراق الشقيق، في مواجهة التحديات التي تهدد أمنه وسيادته وسلامة أراضيه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن تسعة مدنيين قتلوا، بينهم أطفال، وأُصيب 23 بجروح، الأربعاء، في شمال العراق بقصف حمّلت بغداد أنقرة المسؤولية عنه، ما دعا العراق إلى استدعاء القائم بالأعمال في أنقرة والمطالبة بانسحاب القوات التركية من أراضيه.

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