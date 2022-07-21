بالتعاون مع "اعتدال".. تليغرام يحذف 1.2 مليون محتوى متطرف

أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، أنه بالتعاون مع "تليغرام" في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تمت إزالة أكثر من 1.2 مليون محتوى متطرف على المنصة خلال الفترة من 8 يونيو إلى 12 يوليو 2022، ليصل بذلك إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها 1.8 مليون محتوى منذ بداية التعاون المشترك في فبراير 2022.

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كما أوضح المركز أن هناك تنسيقا مشتركا بين "اعتدال" و"تليغرام" وفق الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة، لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، بهدف حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الأيديولوجية.

يذكر أن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف و"تليغرام" كانا قد أعلنا في 21 فبراير 2022، الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE).