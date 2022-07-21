تفاصيل مسابقة تصميم بين "إثراء" و"الخطوط السعودية"

كشف أعضاء من لجنة التحكيم في مسابقة للمصممين، التي يقيمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالشراكة مع الخطوط السعودية عن دقة المعايير وسُبل الفوز لنيل فرصة الوصول إلى التصميم الأفضل للبدء بتنفيذه على الهيكل الخارجي لإحدى طائرات الخطوط السعودية، مؤكدين على ضرورة الإتقان وتجنب التشتت في التصميم؛ للوصول إلى تصميم شعار المسابقة الذي حمل عنوان "#ألهم_عالمك"، إلى جانب مراعاة وسائل الاختيار قبل البدء بالتجارب لتجسيد حلول تصميمية أكثر دهشة ومرونة مع سهولة في التنفيذ.

وقالت إحدى أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة الأستاذة هيا اليحيى (محاضر بقسم تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل)، إن التركيز على فكرة التصميم هي الانطلاقة الأولى للبدء بالتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطًا بصورة وثيقة بأحد المفاهيم في دليل المسابقة المعتمد، مع أهمية إظهارها بشكل لافت ومميز فضلًا عن تجنب التشتت بأكثر من فكرة، لكي يتمكّن المشارك من امتلاك أسرار ومفاتيح المسابقة، مضيفة بأن "مراجعة الدليل وكل ما يحويه من مفاهيم يكون ذات صلة وثيقة بهوية وشعار المسابقة #ألهم_عالمك، لتحقيق متطلبات العمل الذي يعتمد على المعايير الجمالية الهندسية والتي ستكون جزءًا من التقييم".

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المواد اليدوية أو الإلكترونية

كما أوضحت اليحيى أن هناك معايير أخرى تُعنى بإتقان التصميم من ترجمة معاني الفكرة بصريًا والبدء برسمها وإخراجها للتأكد من التفاصيل والجوانب الفنية كدقة الكتابة وسلامة الملفات، مع الأخذ بعين الاعتبار القياسات المستخدمة. موجهةً نُصحها للمشاركين عبر التعمق بفنون التصميم بكافة المراحل قدر الإمكان، مع استخدام العديد من التجارب لتكون ضمن الخيارات في التصاميم واختيار المواد سواء اليدوية أو الإلكترونية قبل اختيار اللغة البصرية، لاسيما أن كثرة التجارب ودراستها تمكّن المصمم من الوصول إلى حلول تصميمية أكثر نضوجًا وأرقى لغة.

فيما يؤكد عضو لجنة التحكيم سليمان الفليج (المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة شفت الإبداعية) بأن بساطة التصميم وسهولة فهمه تُعتبر وسائل تقود إلى مشاركات فريدة ستحلق في السماء، موضحًا أن الجانب الفنّي أحد الركائز الأساسية التي تعتمد على الفكر الإبداعي، مع الحرص على تخصيص وقت مناسب لفهم شروط المسابقة، ما يعزز من تقديم رؤية واضحة للفكرة المستلهمة وعرضها بالشكل المناسب بما يتوافق مع متطلبات المسابقة التي تقوم على تطوير المواهب والقدرات الإبداعية.

التصميم الفائز سيزين إحدى طائرات الخطوط السعودية

من جهته، أكد عمَّار العبدلي، عضو لجنة التحكيم ومدير عام الهوية بمجموعة الخطوط السعودية، أهمية استشعار قيمة الفرصة المتاحة من خلال هذه المسابقة لإلهام العالم. حيث إن التصميم الفائز سيُزين إحدى طائرات الخطوط السعودية، والتي ستجوب أنحاء العالم. لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن يكون التصميم مفهومًا ومراعيًا لكافة الاختلافات الثقافية، ومتماشيًا مع هوية "السعودية" وبحسب الضوابط المذكورة في دليل المشاركة على موقع إثراء. وأكد العبدلي أن مسابقة إثراء المصممين فرصة ذهبية للتحليق بمواهب الوطن إلى عنان السماء.

تجدر الإشارة إلى أن باب المشاركة مفتوح حتى منتصف أغسطس من هذا العام، على أن يكون التصميم مستوحى من شعار "#ألهم_عالمك"، في حين تم اعتماد دليل للمسابقة ومعايير للتحكيم وبإشراف لجان مختصة في فنون التصميم؛ بهدف تطبيق الشروط والمواصفات المحددة الموائمة لمتطلبات المنتج النهائي، الذي سيتم تنفيذه على الهيكل الخارجي لإحدى طائرات الخطوط السعودية في شهر نوفمبر من العام الحالي.