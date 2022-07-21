ماذا قالت ياسمين الدباغ عن مشاركتها في بطولة العالم لألعاب القوى؟

حلت العداءة السعودية ياسمين الدباغ في المركز السابع بسباق 100 متر ضمن المجموعة الثالثة، مسجلة زمن 13.21 ثانية، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريغون الأميركية.

ورغم إنهائها السلسلة الثالثة من التصفيات في المركز السابع (الأخير)، وبالتالي انتهاء مغامرتها في العرس العالمي، فإن ياسمين وصفت مشاركتها بأنها تجربة رائعة وقد نشر اتحاد ألعاب القوى السعودي خبر فوز الدباغ على حسابه الرسمي في تويتر.

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كما أضافت الدباغ في مؤتمر صحافي عقب السباق: "تجربة جديدة بالنسبة للبنات الخليجيات عموما، والسعوديات على وجه التحديد".

وعبرت ياسمين عن سعادتها الكبيرة لتواجدها في نفس المجموعة التي تضم الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه" بطلة أولمبياد طوكيو، والتي تصدرت السلسلة بزمن 11.15 ثانية وبلغت نصف النهائي.

إلى ذلك، تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الخبر متأملين ومستبشرين بمستقبل جميل للمرأة السعودية.

يذكر أن العداءة ياسمين الدباغ التحقت بالمدرسة الثانوية في مدرسة جدة، ولعبت عدة رياضات، كالسلة، السباحة، الكرة الطائرة والجمباز، بالإضافة إلى ذلك، درست في جامعة كولومبيا بالخارج، وانضمت إلى فريق ألعاب القوى في كولومبيا لمتابعة مسيرتها كعداءة.

وفي عام 2019، عملت مع الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى، حيث أرادت الانضمام إلى المنتخب الوطني والمنافسة محليًا، ولم تكن تعلم أنها ستتنافس دوليًا أيضًا. تدربت ياسمين على يد الأسطورة البريطانية لينفورد كريستي على مدى السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي جعل منها أكثر قوة واستثنائية.

ودخل اسمها في سجلات تاريخ الرياضة السعودية بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، عقب إعلان الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن تأهلها للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020. حملت ياسمين الدباغ علم المملكة العربية السعودية في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، وذلك في سابقة تاريخية تؤكد تطور الرياضة النسائية في السعودية.

كما فازت في حفل Joy Awards 2022 بجائزة الرياضية المفضلة بعد تفوقها على لاعبة الكاراتيه المصرية فريال عبد العزيز، ومتسابقة الدراجات النارية السعودية دانية عقل، وسائقة السيارات الرياضية السعودية ريما الجفالي. من أبرز المنافسات العالمية التي شاركت بها وحصدت فيها الجوائز وحققت الإنجازات: سباق 60 مترا في بريطانيا، سباق 100 متر فيتونس، سباق 200 متر في تونس، سباق 100 متر في المملكة العربية السعودية وغيرها الكثير. حطمت ياسمين في 4 يونيو 2021، رقماً قياسياً للسيدات السعوديات، وفازت بلقب بطلة السعودية في سباق 100 متر، حيث أنجزت السباق بـ13 ثانية و24 جزءا من الثانية، كما حققت أفضل توقيت لها في مسافة 60 مترا بزمن يبلغ 8 ثوانٍ و55 جزءا من الثانية، وأفضل زمن في مسافة 100 متر بـ13 ثانية.