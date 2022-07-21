مخطوطة نادرة لمقامات الحريري.. كتبت قبل نحو قرنين ونصف

كشفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن مخطوطة نادرة لمقامات الحريري كتبت قبل ما يقارب القرنين ونصف القرن، حيث تم نسخ المخطوطة في العام 1224هـ، الموافق 1809م، وتتألف من 223 صفحة.

وقد ألّف مقامات الحريري يوسف بن علي بن محمد بن عثمان الحريري (ت 516هـ)، وهي من أشهر المقامات في فن العربية، بعد مقامات بديع الزمان الهمذاني. كما حظيت بشروحات وتحقيقات كثيرة، نظراً لما تتضمنه من عناصر بلاغية ولغوية وقصص وحكايات متنوعة.

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50 مقامة

كذلك تضم المخطوطة 50 مقامة، حيث صدّر الناسخ هذه المقامات في جدول بالصفحات الأولى من الكتاب، منها: المكية، الصنعانية، الحلوانية، الدينارية، الرازية، البغدادية، الشعرية، البصرية وغيرها.

وبدأ الكتاب بمقدمة عن المقامات تعبر عن مضامينها حيث يقول الحريري: "وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة، وفطنة خامدة، وروية ناضبة، وهموم ناصبة خمسين مقامة تحتوي على جد القول وهزله، ورقيق اللفظ وجزله، وغرر البيان ودرره، وملح الأدب ونوادره، إلى ما وشحتها به من الآيات، ومحاسن الكنايات، ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية".

سلسلة من الحكايات

كما تتضمن مقامات الحريري سلسلة من الحكايات والقصص الشعبية، تدور حول شخصية خيالية أطلق عليها الحريري اسم أبو زيد السروجي، وهو شخص يمتلك من البلاغة والبيان وحسن الخطاب الكثير، حيث يستخدم كل ذلك في خداع الناس للحصول على الأموال منهم. كذلك هناك الراوي الحارث ابن همام، وهي الشخصية الرئيسية، حيث يقوم برواية جميع أحداث المقامة، وهي شخصية من صنع خيال الحريري، إذ لا وجود لها على أرض الواقع وكانت مهمته في المقامات تتلخص في رواية وصناعة أحداث المقامة.

وتناقش القصص في هذا الإطار الكثير من الموضوعات، كالشعر والأدب والوعظ والحكمة والوقائع الطريفة. كما تنقل صورة عن واقع الحياة في البلاد العربية خلال القرون الوسطى. وتروى المقامات عبر جمل وعبارات مسجوعة، بشكل نثري، وتتضمن العديد من الأبيات الشعرية والحكم والمأثورات والأمثال.

يشار إلى أن الحريري ولد في قرية من قرى مدينة البصرة تعرف باسم المشان عام 446 هجرية. سكن ونشأ في محلة بن حرام، وعرف عنه أنه صاحب ذكاء وبراعة بالغة في الأدب وفي اللغة العربية. كما كان حسن السيرة والسلوك وعاصر العديد من علماء عصره فأخذ عنهم الكثير لا سيما في مجال الفقه والحديث واللغة العربية والأدب. أمضى حياته في التنقل بين البصرة وبغداد، وتوفي في البصرة عام 516 هجرية.