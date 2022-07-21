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وزارة الحج تشطب تراخيص 5 شركات وتحيلها للجهات المختصة

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Pilgrims perform Umrah without social distancing, after Saudi authorities announced the easing of coronavirus disease (COVID-19) restrictions, at the Grand Mosque in holy city of Mecca, Saudi Arabia, October 17, 2021. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
معتمرون (أرشفيية)
الحج والعمرة

وزارة الحج تشطب تراخيص 5 شركات وتحيلها للجهات المختصة

تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة بحقها

العربية.نت - مريم الجابر 

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شطبت وزارة الحج والعمرة تراخيص خمس شركات للعمرة لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وإخلالها بأحكام تنظيم خدمات المعتمرين.

وأكدت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة بحقها، وذلك انطلاقاً من جهود الوزارة في متابعة جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزائرين للتأكد من جودتها.

معتمرون (أرشفيية)
معتمرون (أرشفيية)

وأوضحت الوزارة أنها تستقبل جميع الملحوظات والشكاوى، وتتعامل معها بشكل فوري للتأكد من إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين وضمان خدمتهم وفق أعلى معايير الجودة لتأدية نسكهم بطمأنينة ويسر، مشددةً على أنها لن تسمح بالتهاون أو التقصير في خدمة ضيوف الرحمن.

وبدأت الوزارة في استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، ابتداءً من يوم الخميس الماضي الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ.

معتمرون (أرشفيية)
معتمرون (أرشفيية)
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وستتوافد أولى طلائع المعتمرين القادمين من داخل وخارج المملكة في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط: (https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah).

وبيَّنت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، مؤكدةً تطبيق التدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، وتسهيل الإجراءات لضمان أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

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