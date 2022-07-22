السديس: قدسية الحرمين الشريفين خط أحمر

شدد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وحذر من مخالفة الأنظمة والقوانين، مؤكدا أن قدسية الحرمين الشريفين تُعد خطا أحمر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولن يتم التساهل مع من يتجاوز أو يتعدى عليها مهما كانت جنسيته أو طبيعة عمله، من منطلق سيادتها المطلقة على المدن والمشاعر المقدسة التي تشرف بخدمتها ورعايتها.
عقوبات رادعة
كما أكد على أهمية تطبيق العقوبات الرادعة على هذه الجرائم الأمنية، داعيا الجميع إلى التعاون في هذه المسؤولية الدينية والوطنية.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، قال إن شرطة المنطقة أحالت إلى النيابة العامة مواطناً متواطئاً قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحافيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأميركية إلى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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