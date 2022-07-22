السعودية.. الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الاستمطار

أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية أيمن بن سالم غلام، الخميس، بدء الاستعدادات التحضيرية للمرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب، والذي يستهدف مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية، إذ تشمل عسير والباحة ومحافظة الطائف.

يأتي ذلك استكمالاً للمرحلة الأولى التي انطلقت في إبريل الماضي واستهدفت أجواء مناطق الرياض والقصيم وحائل.

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وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، أن العمل في البرنامج يتم وفق خطة زمنية مجدولة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح العمليات وتحقيق أهداف البرنامج.

يأتي البرنامج الوطني لاستمطار السحب الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأُعلن ضمن حزمةمن المبادرات الوطنية والإقليمية من قِبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة الشرق الأوسط الأخضر بهدف زيادة مستويات هطول الأمطار، وإيجاد مصدر جديد للماء، والمساهمة في برامج زيادة الرقعة الخضراء والتشجير، وتقليص التصحر وتأهيل الكوادر الوطنية.

ويعد البرنامج من الطرق الواعدة التي يؤمل أن تكون إحدى مكونات الحفاظ على التوازن المائي، كونه تقنية آمنة ومرنة وذات كلفة ليست عالية.