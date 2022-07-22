بالتفاصيل.. أهم 10 مشاريع لمتاحف مرتقب افتتاحها بالسعودية

تشهد الحياة الثقافية السعودية اليوم أزهى أوقاتها، فهي تعيش نهضة شاملة في كافة مجالاتها، بعد أن أصبحت الثقافة جزءاً أساسياً من عملية التحول الوطني الطموح الذي تسير عليه السعودية.

مادة اعلانية

وفي هذا الصدد كشف رئيس ومؤسس نادي ثقافة متحفية وعضو المنظمة الدولية للمتاحف إيكوم حسان طاهر، "للعربية.نت" أن القطاع المتحفي في السعودية واحد من أبرز القطاعات الثقافية التي مرت بتحولات هيكلية مهمة عبر تاريخه، وارتبط تطويره بتغيرات في السياسات العامة، كما توج أخيراً بإدراج القطاع ضمن القطاعات الثقافية التي تعنى بها وزارة الثقافة، والتي قامت بتأسيس هيئة المتاحف المختصة بالإشراف على القطاع وتطويره وتنميته.

كما كشف طاهر عن أهم 10 مشاريع لمتاحف مترقب افتتاحها خلال الفترة القادمة بالسعودية، وهي:

1- متحف الذهب الأسود - الرياض

وهو متحف يسرد قصة العلاقة الفريدة بين الإنسان والنفط من خلال رحلة فنية تعزز المفهوم الإبداعي، وهو أول متحف سيكون في السعودية للنفط. سيقام بالشراكة مع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، في مقر المركز بالعاصمة الرياض. وسيروي مسيرة النفط في حياة البشر عبر أكثر من 200 عمل إبداعي.



2- المتحف السعودي للفن المعاصر - الدرعية

وهو متحف يعزز قيمة الفن الوطني، وسيكون بمثابة مركز للهوية البصرية المعاصرة السعودية، ومنصة لترويج أفضل القطع الفنية المعاصرة. وهو أول متحف من نوعه في السعودية، سيقام بالتعاون بين هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة الثقافة، في حي البجيري بالدرعية. ويهدف إلى تعزيز وتشجيع الفن الوطني إلى جانب كونه حاضنة للأصوات التعبيرية الجديدة في المملكة.



3- متحف الوحي - مكة المكرمة

وهو متحف يبرز تاريخ ومكانة موقع جبل النور وغار حراء في مكة المكرمة، يقع المتحف ضمن مشروع مركز حراء الثقافي في مكة المكرمة، ويهدف إلى رواية قصة الوحي وتعريف الزوار بتاريخ البعثة النبوية وتثقيفهم بدور هذا المكان التاريخي.



4- متحف السلام - المدينة المنورة

وهو متحف السلام رسالة خير وسلام تقدمها المملكة من طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالم.

المتحف يثري التجربة الثقافية لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي، يقع غرب المسجد النبوي في المدينة المنورة، ويهدف إلى التعريف بتاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي ومقتنياته، وإبراز جهود وعناية الدولة في خدمة الحرمين الشريفين.



5- متحف البحر الأحمر - جدة

وهو متحف يحتفي بالقيمة الحضارية التي يمثلها ساحل البحر الأحمر وتجارب سكانه من خلال التركيز على قصص الملاحة البحرية والتجارة والجيولوجيا والحج وغيرها من العناصر الثقافية الفريدة التي شكلت هوية جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة عبر التاريخ، يقع المتحف في مبنى باب البنط بجدة التاريخية، ويهدف إلى تعزيز هوية مبنى باب البنط بوصفه نقطة اتصال تاريخية بين سكان البحر الأحمر والعالم ومدخلا رئيسيا للحجاج والتجار والسياح.



6- متحف تيم لاب العالمي - جدة

وهو متحف رقمي ياباني وعالمي يقدم كوكبة مختارة من العلوم والطبيعة والفنون بطريقة مبتكرة، وسيقام المتحف بالتعاون مع فريق «تيم لاب» المتخصص في تصميم متاحف رقمية تتقاطع فيها الفنون مع التقنية، مع وزارة الثقافة السعودية ضمن اتفاقية تمتد لعشر سنوات. يقع المتحف في جدة التاريخية، ويهدف إلى إقامة أعمال حصرية وجديدة لم يسبق تقديمها من قبل، وبتقنيات مصممة خصيصاً للمتحف الجديد، كما يحتوي على قسم مخصص للأطفال يقدم رحلة فريدة تجمع العلوم بالفنون في مزيج إبداعي واحد.



7- متحف طارق عبدالحكيم - جدة

وهو متحف موسيقي خاص بالفنان الراحل طارق عبد الحكيم, وهو أول متحف من نوعه في السعودية، المتحف سيعبر عن ثراء التاريخ الموسيقي المحلي، وإسهامات الفنان الراحل في مسيرة الفن في المملكة، يقع المتحف في منزل الفنان الراحل بجدة التاريخية، ويهدف أن يكون مركزاً للأبحاث الموسيقية يخدم الباحثين الموسيقيين الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم بالموسيقى المتنوعة.



8- متحف الثقافات العالمية - الرياض

وهو متحف فني متخصص سيشيد على ارتفاع 110 أمتار ضمن مشروع المجمع الملكي للفنون، المنارة الكبرى للثقافة والفنون في العاصمة السعودية الرياض، والذي أعلن مجلس إدارة حديقة الملك سلمان عن إطلاق أعمال إنشائه مؤخرا على مساحة 500 ألف متر مربع.



9- متحف الأمير محمد بن سلمان للخط العربي - المدينة المنورة

وهو متحف متخصص لتاريخ الخط العربي ضمن مركز عالمي رائد للخط العربي في المدينة المنورة، ستتولى وزارة الثقافة الإشراف عليه بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، يقع المتحف في مبنى ثانوية طيبة التاريخي بالمدينة المنورة، ويهدف لأن يكون منصة تاريخية عالمية ضمن المركز للخط والخطاطين من مختلف دول العالم.



10- متحف وبستان الصافية - المدينة المنورة

وهو أحدث المتاحف المترقب افتتاحها في المدينة المنورة خلال الفترة القادمة، يضم المشروع قصة متحف، وهو متحف رقمي تفاعلي يتناول قصة الخلق منذ البدء، مرورًا بنشأة الكون والأنبياء وحتى نهاية العالم، عبر سردّية تتجاور فيها أحدث تقنيات العرض، في تجربة مبهرة للزوار. المتحف تشرف عليه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة, ويقع إلى الجانب الجنوبي من المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

يشار إلى أن القطاع المتحفي يحظى باهتمام واسع في عدد من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، والتي تضمنت عدة مشاريع تخص إنشاء وتطوير المتاحف بمختلف أنواعها في كافة مناطق المملكة، باعتبارها عاملا معززا للهوية الوطنية، وعاملا مهما للمساهمة في تحسين جودة حياة الموطنين والمقيمين.