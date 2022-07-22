شاب سعودي يسقط بحفرة في تايلاند.. ووزارة الصحة تتحرك

تفاعلت وزارة الصحة السعودية مع حالة المواطن عبدالعزيز بن أحمد ناصر الحازمي، الذي تعرض للإصابة إثر سقوطه في حفرة في مدينة فوكت بدولة تايلاند بتاريخ 6 يوليو الجاري، وتواصلت مع ذوي المصاب من خلال حساب 937 على "تويتر"؛ لتزويدها بكافة المعلومات حول المصاب.
من جانبه، أوضح أسامة الحازمي شقيق الشاب، إن أخاه الذي ذهب إلى تايلاند بغرض السياحة كان يتمشى برفقة أصدقائه على الطريق بجوار أحد المولات ليشهدوا هطول أمطار غزيرة، وحين حاول البحث عن موقع للاحتماء من المطر سقط في حفرة تهوية قريبة من المواقف التابعة للمول مغطاة بمواسير الألمنيوم.
في العناية المركزة
كما أضاف أن أخاه أُصيب بكسر مضاعف في يده، وأربعة كسور في ضلوعه وكسر في الفك، ودم في الدماغ وتشنجات، مبيناً أنه ما زال في العناية المركزة.
وأوضح الحازمي أنهم تواصلوا مع السفارة السعودية في تايلاند للتحقيق في الحادث، ونقله بالإخلاء الطبي إلى المملكة.
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