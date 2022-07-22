"المرئي والمسموع" تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية

استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية، لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تستدعي وتتخذ الإجراءات النظامية بحق أحد صناع محتوى الألعاب الالكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.— الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) July 21, 2022
وتؤكد وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها عند إنتاج ونشر أو إعادة نشر أي محتوى إعلامي.https://t.co/aQyMPv76I7
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتساهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.
كما دعت الهيئة إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها ولمعرفة الضوابط يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من خلال الرابط هنا.
كذلك، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط هنا، أو الرقم الموحد 920004242.
-
خبر سار لمرضى البهاق.. أول دواء منزلي يعيد الجلد لطبيعتهفي خبر سار، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الاثنين، على أول دواء منزلي لعلاج البهاق في طفرة لعلاج الحالة التي تصيب ملايين الأميركيين.ودواء ... صحة
-
شيرين تصعّد ضد حسام حبيب.. اتهامات بالنصب والسرقةفي تصعيد من شيرين عبد الوهاب، تقدم محامي الفنانة المصرية، ياسر قنطوش، ببلاغ للنائب العام حمادة الصاوي، ضد طليقها حسام حبيب.وحمل البلاغ 32068 اتهامات ... ثقافة وفن