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"المرئي والمسموع" تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية

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الهيئة العامة للإعلام المرئيس والمسموع في السعودية

"المرئي والمسموع" تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية

العربية .نت - مريم الجابر

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استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية، لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتساهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.

كما دعت الهيئة إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها ولمعرفة الضوابط يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من خلال الرابط هنا.

كذلك، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط هنا، أو الرقم الموحد 920004242.

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