"المرئي والمسموع" تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية

استدعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية، لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، وعرض محتوى مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع.

الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تستدعي وتتخذ الإجراءات النظامية بحق أحد صناع محتوى الألعاب الالكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.

وتؤكد وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها عند إنتاج ونشر أو إعادة نشر أي محتوى إعلامي.https://t.co/aQyMPv76I7 — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) July 21, 2022

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وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصالح المجتمع والمتابعين وتساهم في تقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، على ألا يتضمن معلومات مضللة أو ما مخالف لنظام الإعلام المرئي والمسموع، مما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي. وأكدت عدم تهاونها في إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين.

كما دعت الهيئة إلى الالتزام بأنظمتها ولوائحها ولمعرفة الضوابط يمكنكم الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من خلال الرابط هنا.

كذلك، دعت الهيئة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر الرابط هنا، أو الرقم الموحد 920004242.