السعودية.. ميعاد محمد تتوج ببطولة البلياردو الثانية للسيدات 

اختتمت اليوم السبت، منافسات بطولة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الثانية للسيدات للموسم الرياضي الحالي 2022 والتي أقيمت على صالة تبوك ماسترز بمدينة تبوك بمشاركة 18 لاعبة من مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى لاعبات من فئة الصم في منافسات لعبة البلياردو.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أصحاب المراكز الأولى في البطولة.

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حيث حققت اللاعبة ميعاد محمد المركز الأول وتوجت بالميدالية الذهبية ودرع البطولة ومكافأة مالية وجاءت اللاعبة سهراب يحيى بالمركز الثاني، وحازت الميدالية الفضية ومكافأة مالية واللاعبة البتول الحمزة في المركز الثالث.

وجاءت في المركز الرابع اللاعبة ضحى خضير والمركز الخامس دلال الشمري والمركز السادس ندى الزهراني وتم تقديم هدايا قيمة لبعض اللاعبات المشاركات مقدمة من تطبيق شركة غولدن سنت.

كما تم تكريم بعض الجهات الإعلامية التي ساهمت في تغطية البطولة وكذلك تكريم بعض منسوبي وزارة الرياضة بتبوك.