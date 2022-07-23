شاهد.. محمد عبده على مسرح الأوبرا بباريس مع أبنائه

في لقطة جميلة حرص الفنان السعودي، محمد عبده، على مشاركة أبنائه معه في لحظة وقوفه على مسرح دار الأوبرا في العاصمة الفرنسية باريس، كأول فنان عربي، حيث وقف معه أربعة من أبنائه هم بدر وخالد والعنود وعالية، حيث قدموا التحية للجمهور ثم غادروا المسرح.

وصلتان غنائيتان

وكان فنان العرب قد أحيا أمس الجمعة حفلاً فنياً ساهراً في باريس، وقدم عدداً من أغانيه في وصلتين غنائيتين، ومن أغاني الوصلة الأولى: "أنشودة المطر، والمسافة، وشبيه الريح، والرسالة، ومجموعة إنسان، ولي ثلاثة أيام ، وبنت النور".

مادة اعلانية

أما الوصلة الثانية فقدم فيها "صوتك يناديني، ويا ضايق الصدر، وعلى البال، والمعازيم، وما عاد بدري".

حفل ثانٍ اليوم

ووجه الفنان رسالة لمحبيه في مقطع فيديو قال فيه "حبايبي جمهور روتانا والجمهور العربي والخليجي وجمهور المتابعة الخاصة بمحمد عبده، وشكرا شكرا لمجيئكم ومشاهدتي في الأوبرا الجميلة والروعة والتي نورت بوجودكم.. والله يسعدكم وسأسعدكم أكثر".

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عبده سيحيي حفلا ثانياً الليلة على نفس المسرح.