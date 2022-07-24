السعودية.. مطالبة يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة

بعد أن كثرت الشكاوى من إعلانات يوتيوب الخادشة للحياء، والتي لا تتناسب مع الذوق العام، طالبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية، منصة يوتيوب إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة.

وأفادت الهيئتان في بيان السبت بأنه قد لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي.

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لذا طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من المنصة إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.